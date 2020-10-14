131 GÜN SONRA İFADE VERDİLER

Aleyna'nın babası Mehmet Esen ifade vermelerinin ardından, "Daha önce emniyete gidip hiç ifade vermemiştik. Bugün gittik ifademizi verdik. Yani biz isterdik daha erken ifademizi vermeyi." ifadelerini kullanırken anne Sema Esen, "Emniyette gereken şeyleri konuştuk. Ümitcan'dan şikayetçiyiz. Birinci şüpheli o." dedi.

Aleyna'nın Babası "İnşallah adalet yerini bulacak." ifadelerini kullanırken Aleyna'nın Annesi "Benim çocuğumu resmen öldürmüş. Orada bir kişi, arkadaşının biri yazdı. Biraz Allah korkusu varsa, bu dünyanın bir de toprağın altı var. Oranın sorgusu daha zor." ifadelerine yer verdi.