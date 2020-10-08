2 buçuk yıldır hiçbir izine rastlanmadı. Birbirini suçlayan taraflar, çarpıcı iddialar... Genç kadına ne oldu? 27 aydır kayıp bir kadın, şüpheye düşüren ilişkiler, Saliha Çalışkan'ın ilişkisi olduğu iddia edilen Osman Uğur, Müge Anlı canlı yayınında! Şüpheli bir kayıp, korkunç iddia... 23 yaşındaki Hasan Kiraz'ın şüpheli kaybı... 48 yaşındaki Yücel Kara, faturaları ödeyip kayboldu. 2 çocuk babası nerede?

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FATMA UYANIK DAVASINDA KARAR!

Yayladan dönerken arabasına bindi, cinayete kurban gitti... Tek şüpheli Vahap Varlı ve 5 farklı suç! Üst mahkeme ne karar aldı? Fatma Uyanık davasında flaş gelişme! Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmesine göre, ceset bulunmasa da cinayet kabul edildi, müebbet hapis cezası onandı.