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    • 08.10.2020 10:34
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Fatma Uyanık davasında karar: Ceset bulunmasa da cinayet var...

    canlı yayınında bugün, (8 Ekim 2020 Perşembe) neler yaşanıyor? Yayladan dönerken arabasına bindi, cinayete kurban gitti... Tek şüpheli Vahap Varlı ve 5 farklı suç! Fatma Uyanık davasında karar! 23 yaşındaki Hasan Kiraz'ın şüpheli kaybı, 27 aydır kayıp olan Saliha Çalışkan'ın ilişkisi olduğu iddia edilen Osman Uğur, Müge Anlı canlı yayınında! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Hepsi ve daha fazlası 8 Ekim Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    2 buçuk yıldır hiçbir izine rastlanmadı. Birbirini suçlayan taraflar, çarpıcı iddialar... Genç kadına ne oldu? 27 aydır kayıp bir kadın, şüpheye düşüren ilişkiler, Saliha Çalışkan'ın ilişkisi olduğu iddia edilen Osman Uğur, canlı yayınında! Şüpheli bir kayıp, korkunç iddia... 23 yaşındaki Hasan Kiraz'ın şüpheli kaybı... 48 yaşındaki Yücel Kara, faturaları ödeyip kayboldu. 2 çocuk babası nerede?

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE - TIKLA

    FATMA UYANIK DAVASINDA KARAR!

    Yayladan dönerken arabasına bindi, cinayete kurban gitti... Tek şüpheli Vahap Varlı ve 5 farklı suç! Üst mahkeme ne karar aldı? Fatma Uyanık davasında flaş gelişme! Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmesine göre, ceset bulunmasa da cinayet kabul edildi, müebbet hapis cezası onandı.

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