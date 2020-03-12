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Müge Anlı Fatma Uyanık cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı: İtirafçı Vahap Varlı, cinsel...

Müge Anlı, Fatma Uyanık olayındaki son dakika gelişmelerini 12 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde açıkladı! 31 yaşında Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Katrancık Yaylası'ndaki evinden annesinin yanına gitmek için çıkan ve bir buçuk yıldır kendisinden haber alınamayan Fatma Uyanık'ın katili olduğu düşünülen bağ şüpheli Vahap Varlı ve babası tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 5 ay tutuklu kalmalarının ardından ilk duruşma 9 Eylül tarihinde gerçekleşmişti. Fatma Uyanık'ı öldürmek suçundan tutuklanan Vahap Varlı, savcıya verdiği ifadede her şeyi tek tek itiraf etti. Müge Anlı, itirafın ardından gelen son dakika Fatma Uyanık cinayeti bilgisini aktardı. Müge Anlı'daki Fatma Uyanık cinayetinde Vahap Varlı hakkındaki gerçekler kan dondurdu! İşte 12 Mart Müge Anlı Fatma Uyanık son dakika gelişmesi!

12.03.2020 14:49 - Son Güncelleme: 12.03.2020 14:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





