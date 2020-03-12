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Müge Anlı Fatma Uyanık cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı: İtirafçı Vahap Varlı, cinsel...

Müge Anlı, Fatma Uyanık olayındaki son dakika gelişmelerini 12 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde açıkladı! 31 yaşında Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Katrancık Yaylası'ndaki evinden annesinin yanına gitmek için çıkan ve bir buçuk yıldır kendisinden haber alınamayan Fatma Uyanık'ın katili olduğu düşünülen bağ şüpheli Vahap Varlı ve babası tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 5 ay tutuklu kalmalarının ardından ilk duruşma 9 Eylül tarihinde gerçekleşmişti. Fatma Uyanık'ı öldürmek suçundan tutuklanan Vahap Varlı, savcıya verdiği ifadede her şeyi tek tek itiraf etti. Müge Anlı, itirafın ardından gelen son dakika Fatma Uyanık cinayeti bilgisini aktardı. Müge Anlı'daki Fatma Uyanık cinayetinde Vahap Varlı hakkındaki gerçekler kan dondurdu! İşte 12 Mart Müge Anlı Fatma Uyanık son dakika gelişmesi!

12.03.2020 14:49 - Son Güncelleme: 12.03.2020 14:52
Müge Anlı Fatma Uyanık cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı! İtirafçı Vahap Varlı, cinsel...

Müge Anlı'daki Fatma Uyanık cinayetinde son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün tecrübeli sunucu Müge Anlı, Fatma Uynaık'ın katili olduğu düşünülen Vahap Varlı hakkında verilen kararı açıkladı. İşte 12 Mart Müge Anlı son bölümde yaşananlar!

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Müge Anlı Fatma Uyanık cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı! İtirafçı Vahap Varlı, cinsel...

Müge Anlı'da Fatma Uyanık olayı kan dondurdu. 31 yaşında Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Katrancık Yaylası'ndaki evinden annesinin yanına gitmek için çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Fatma Uyanık ile ilgili korkunç gerçek bugün Müge Anlı'nın canlı yayınında ortaya çıktı.

Müge Anlı Fatma Uyanık cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı! İtirafçı Vahap Varlı, cinsel...

VAHAP VARLI MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Fatma Uyanık olayında birinci şüpheli olan Vahap Varlı hakkında müebbet hapis kararı verildi. Adliyede Fatma Uyanık'ın abisi ile zanlılar arasında gerginlik yaşandı.

Müge Anlı Fatma Uyanık cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı! İtirafçı Vahap Varlı, cinsel...

"KARDEŞİMİN CESEDİNİ BULANA KADAR…"

Kararın açıklanmasının ardından canlı yayına bağlanan abi İdris Uyanık, karardan dolayı mutlu olduklarını ancak kardeşinin cesedinin nerede olduğunu bulunana kadar bu olayın peşini bırakmayacağını söyledi.

Müge Anlı Fatma Uyanık cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı! İtirafçı Vahap Varlı, cinsel...

Fatma Uyanık'ın cesedi bulunamamış olmasına rağmen müebbet hapis cezası veren hakim ve savcıyı tebrik eden Müge Anlı, 'Ceset yoksa cinayet yoktur' düşünce tarzının değişmesiyle bu tarz cinayetlerin azalacağını söyledi.

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