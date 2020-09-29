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Masterchef Duygu'nun Esra Erol'a katıldığı ortaya çıktı! Duygu Acarsoy'un hikayesi şok etmişti: Şiddet gördüm ve...

Masterchef'in son bölümünde yarışmacılardan Duygu Acarsoy'un hikayesi tüm Türkiye'yi şoke etmişti... Takım kaptanlığı için yarışıldığı sırada Duygu Acarsoy'un itirafları hem izleyicileri hem de şefleri oldukça etkiledi. Nişanlısı tarafından aldatıldığını ve nişanlısının birlikte olduğu kızdan bunu öğrendiğini söyleyen Duygu Acarsoy, daha önce evliliğinde de şiddet gördüğünü, dolandırıldığını ve aldatıldığını açıklamıştı. Masterchef Duygu hakkında herkesi şoke eden bir gerçek daha ortaya çıktı. Meğer Masterchef Duygu, evliliğinde yaşadıkları nedeniyle Esra Erol'un programına katılmış. İşte o anlar...

29.09.2020 12:32 - Son Güncelleme: 29.09.2020 12:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





