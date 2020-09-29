Masterchef Duygu'nun Esra Erol'a katıldığı ortaya çıktı! Duygu Acarsoy'un hikayesi şok etmişti: Şiddet gördüm ve...
Masterchef'in son bölümünde yarışmacılardan Duygu Acarsoy'un hikayesi tüm Türkiye'yi şoke etmişti... Takım kaptanlığı için yarışıldığı sırada Duygu Acarsoy'un itirafları hem izleyicileri hem de şefleri oldukça etkiledi. Nişanlısı tarafından aldatıldığını ve nişanlısının birlikte olduğu kızdan bunu öğrendiğini söyleyen Duygu Acarsoy, daha önce evliliğinde de şiddet gördüğünü, dolandırıldığını ve aldatıldığını açıklamıştı. Masterchef Duygu hakkında herkesi şoke eden bir gerçek daha ortaya çıktı. Meğer Masterchef Duygu, evliliğinde yaşadıkları nedeniyle Esra Erol'un programına katılmış. İşte o anlar...
Duygu Acarsoy, Mehmet Şef'in eski ilişkisinde yaşadıklarını sorunca, Duygu şunları söyledi; "Şöyle insanlar bence ders alsın. O insana çok güvendim. Ailemin onaylamadığı bir evlilikti. 5 tane sabıkası varmış. Beni de dolandırdı. Üzerime var olan ev ve arabanın hepsi gitti. Evliliğimin ilk günü dayak yedim. Uzun süre şiddet gördüm.
Ben ayrıldım 14. gün. Benim en yakın arkadaşımla evlendi. Kız daha sonra televizyon programlarına çıktı." diyerek canlı yayında duygusal anlar yaşadı. Dün akşam ekrana gelen bölümde de nişanlısı tarafından aldatıldığını açıklayan Duygu, 'burada yarışmadayken bir kız aradı 'nişanlın seni aldattı' dedi. Nişanlıma sordum 'doğru mu' diye o da aldattığını kabul etti.' ifadelerini kullandı.