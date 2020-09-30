Müge Anlı'da son dakika... Duygu Çelikten'in katili Veli Ünder yakalandı! Skandal ifade: Hakaret etti öldürdüm
ATV'nin en çok izlenen programlardan biri olan Müge Anlı'nın 21 Eylül'deki bölümünde Duygu Çelikten'den acı haber gelmişti. 15 gündür kendisinden haber alınamayan kayıp genç kadının cansız bedeni, Varsak Ormanı'ndan gömülmüş şekilde bulundu... Son dakika haberi yine Müge Anlı canlı yayınında geldi. Duygu Çelikten'in katili Veli Ünder günler sonra Fethiye'de ormanlık alanda saklanırken yakalandı. 'Duygu Çelikten'i neden öldürdün?'sorusuna verdiği yanıt ise tüyleri diken diken etti... İşte Müge Anlı'daki son dakika gelişmesinin detayları...
Fatura yatırmak için dışarı çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan iki çocuk annesi Duygu Çelikten'in bulunması için ailesi araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Genç kadın, evli ve 3 çocuk babası komşusu Veli Ünder tarafından bir araca bindirilerek kaçırdığı iddia edilmişti.