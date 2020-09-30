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Müge Anlı'da son dakika... Duygu Çelikten'in katili Veli Ünder yakalandı! Skandal ifade: Hakaret etti öldürdüm

ATV'nin en çok izlenen programlardan biri olan Müge Anlı'nın 21 Eylül'deki bölümünde Duygu Çelikten'den acı haber gelmişti. 15 gündür kendisinden haber alınamayan kayıp genç kadının cansız bedeni, Varsak Ormanı'ndan gömülmüş şekilde bulundu... Son dakika haberi yine Müge Anlı canlı yayınında geldi. Duygu Çelikten'in katili Veli Ünder günler sonra Fethiye'de ormanlık alanda saklanırken yakalandı. 'Duygu Çelikten'i neden öldürdün?'sorusuna verdiği yanıt ise tüyleri diken diken etti... İşte Müge Anlı'daki son dakika gelişmesinin detayları...

30.09.2020 10:20 - Son Güncelleme: 30.09.2020 10:30
Müge Anlı'da son dakika... Duygu Çelikten'in katili Veli Ünder yakalandı! Skandal ifade: Hakaret etti öldürdüm

Fatura yatırmak için dışarı çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan iki çocuk annesi Duygu Çelikten'in bulunması için ailesi araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Genç kadın, evli ve 3 çocuk babası komşusu Veli Ünder tarafından bir araca bindirilerek kaçırdığı iddia edilmişti.

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Müge Anlı'da son dakika... Duygu Çelikten'in katili Veli Ünder yakalandı! Skandal ifade: Hakaret etti öldürdüm

Ancak Veli Ünder günlerdir bulanamıyordu. Son dakika gelişmesi Müge Anlı 30 Eylül canlı yayınında yaşandı. Duygu Çelikten'in katili Veli Ünder Fethiye'de ormanlık alanda saklanırken yakalandı.

Müge Anlı'da son dakika... Duygu Çelikten'in katili Veli Ünder yakalandı! Skandal ifade: Hakaret etti öldürdüm

'BEN YAPTIM!'

Veli Ünder polis ekiplerince Fethiye'de bir ormanlık alanda saklanırken yakalandı. Verdiği ifade ise kan dondurdu.

Müge Anlı'da son dakika... Duygu Çelikten'in katili Veli Ünder yakalandı! Skandal ifade: Hakaret etti öldürdüm

Veli Ünder yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Ben Duygu'nun üzerine ev almak istiyordum. Evi aldım ancak üzerine yapmadım evi.

Müge Anlı'da son dakika... Duygu Çelikten'in katili Veli Ünder yakalandı! Skandal ifade: Hakaret etti öldürdüm

Sonra tartışık, büyük bir tartışmaydı. Tartışma sırasında ağır konuştu. Küfürler ve hakaretler etti.

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