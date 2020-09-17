Atv canlı yayınında, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, (17 Eylül 2020 Perşembe) neler yaşanıyor? Hatice Kahraman'ın 130 bin liralık birikimi yok oldu! Eve gelen gizemli bir kadın; şeftali yedi çekirdek çitledi. Eşler birbirini suçladı, o ise Metin Bey'i işaret etti. Ağır suçlamalar, şaşırtıcı iddialar! Hatice Kahraman 130 bin lirasını geri alabilecek mi?

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Soruşturmanın seyri değişiyor. İfadeler, deliller, korkunç iddialar, inanılmaz suçlamalar! 21 yaşındaki Aleyna Çakır nasıl ve neden öldü? Müge Anlı Atv canlı yayınında son dakika gelişmelerini aktarıyor! Aleyna Çakır olayında Ümit Uygun'un annesi hakkında şok iddia! Gizli tanıklar anlattı, komşu konuştu! Soruşturmanın seyri değişiyor... Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünü her detayıyla aydınlatmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Aleyna Çakır'ın eski komşusu Müge Anlı'ya konuştu. Canlı yayında genç kızın yardım çığlıkları attığı ses kaydı, acılı anne-babayı gözyaşlarına boğdu.

İsmini vermek istemeyen kadın tanık, Ümit Can Uygun'un annesinin çocuk eğitimeni olduğunu belirtti ve "Yurtta çalışan Ümit'in annesinin kızları gece yaşamına yönlendirdiğini duydum." açıklamasında bulundu. Bu açıklama ardında çok fazla iddia bulunduğunu ve söylenti olduğunu belirten Müge Anlı, "Ama madem çocuk eğitmenisiniz, keşke biraz kendi çocuğunuzu da eğitseydiniz." diye seslendi.