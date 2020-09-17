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    • 17.09.2020 10:16
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Aleyna Çakır olayında son durum! Ümit Uygun tutuklandı mı?

    Atv canlı yayınında son dakika gelişmelerini aktarıyor! Aleyna Çakır olayında Ümit Uygun'un annesi hakkında şok iddia! Gizli tanıklar anlattı, komşu konuştu! Soruşturmanın seyri değişiyor... İfadeler, deliller, belgeler, korkunç iddialar, inanılmaz suçlamalar! 21 yaşındaki Aleyna Çakır nasıl ve neden öldü? Kayseri'deki tuhaf hırsızlık olayının şüpheli ismi Yeşim Müge Anlı'ya konuşuyor! Hatice Kahraman 130 bin lirasını geri alabilecek mi? Atv canlı yayınında, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, (17 Eylül 2020 Perşembe) neler yaşanıyor? Atv canlı yayınında, faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Hepsi ve daha fazlası 16 Eylül Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde!

    Atv canlı yayınında, ile Tatlı Sert'te bugün, (17 Eylül 2020 Perşembe) neler yaşanıyor? Hatice Kahraman'ın 130 bin liralık birikimi yok oldu! Eve gelen gizemli bir kadın; şeftali yedi çekirdek çitledi. Eşler birbirini suçladı, o ise Metin Bey'i işaret etti. Ağır suçlamalar, şaşırtıcı iddialar! Hatice Kahraman 130 bin lirasını geri alabilecek mi?

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE - TIKLA

    Soruşturmanın seyri değişiyor. İfadeler, deliller, korkunç iddialar, inanılmaz suçlamalar! 21 yaşındaki Aleyna Çakır nasıl ve neden öldü? Müge Anlı Atv canlı yayınında son dakika gelişmelerini aktarıyor! Aleyna Çakır olayında Ümit Uygun'un annesi hakkında şok iddia! Gizli tanıklar anlattı, komşu konuştu! Soruşturmanın seyri değişiyor... Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünü her detayıyla aydınlatmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Aleyna Çakır'ın eski komşusu Müge Anlı'ya konuştu. Canlı yayında genç kızın yardım çığlıkları attığı ses kaydı, acılı anne-babayı gözyaşlarına boğdu.

    İsmini vermek istemeyen kadın tanık, Ümit Can Uygun'un annesinin çocuk eğitimeni olduğunu belirtti ve "Yurtta çalışan Ümit'in annesinin kızları gece yaşamına yönlendirdiğini duydum." açıklamasında bulundu. Bu açıklama ardında çok fazla iddia bulunduğunu ve söylenti olduğunu belirten Müge Anlı, "Ama madem çocuk eğitmenisiniz, keşke biraz kendi çocuğunuzu da eğitseydiniz." diye seslendi.

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