MÜGE ANLI CANLI YAYIN ATV İZLE! Aleyna Çakır olayında Ümitcan Uygun tutuklandı mı?

Sesini değiştirenler, arkadaşları, yakınları, görgü tanıkları... Türkiye Aleyna Çakır için tek yürek oldu! Adaletin yerini bulması için konuşanlar, iddialarıyla tüyleri dikan dikan etmeye devam edecek. Korkunç gerçekler, kan donduran olaylar! Tuzağa düşürülen genç kızlar, pişmanlık, çaresizlik, korku. 21 yaşındaki Aleyna Çakır nasıl öldü? Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Hepsi ve daha fazlası 14 Eylül Atv Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE! - TIKLA

Sokağa bırakılan bir bebek, 31 yıllık evlat hasreti! Şerife Hanım'ın 3.5 aylıkken ayrıldığı kızıyla ilgili gelişmeler Müge Anlı'da! 54 yaşındaki Yeter Kabakçı, eşinin ilginç sözleri, kardeşlerden çarpıcı iddialar! 2 çocuk annesi kadının başına ne geldi?

Türkiye Aleyna Çakır için tek yürek oldu! Adaletin yerini bulması için konuşanlar, iddialarıyla tüyleri dikan dikan etmeye devam edecek. Korkunç gerçekler, kan donduran olaylar! Tuzağa düşürülen genç kızlar, pişmanlık, çaresizlik, korku. 21 yaşındaki Aleyna Çakır nasıl öldü? Ümitcan Uygun tutuklandı mı?

Müge Anlı ailenin iki avukatının savcılığa Ümit Uygun'un şüpheli sıfatıyla tekrar ifadesinin alınmasını, tutuklanmasını ve kaçma şüphesi nedeniyle yurt dışı yasağı konmasını, Aleyna'ya cinsel saldırı, fuhuşa teşvik etme, yağma gibi maddelerden suç duyurusunda bulunduğu ve dilekçe verdiğini açıkladı. Kamu vicdanının tutuklama beklediğini ama Ümit Can'ın hala tehdit ettiğini hala akıllanmadığını stüdyoya silah sokma derdinde olduğunu söyleyen Müge Anlı, Ümit Can'a meydan okudu. Ümit Can aylık gelirinin 70.000 TL olduğunu 3 senede 15.000.000 TL parayı eğlence mekânlarda yediğini söylediği aktarıldı. Kocaeli'nde kaybolan Yağmur Hanım'ın dün polise gidip kendi rızası ile evden gittiği yönünde ifade verdiği açıklandı.25 yıllık birikimleri olan 130 bin lira paralarını Metin Bey'in eve getirdiği 26 yaşındaki kadına kaptırdıkları iddiasıyla yayınımıza katılan Hatice Metin çifti, paralarının bulunmasını istiyor.