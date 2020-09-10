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Müge Anlı'da kan donduran telefon! "Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ın ölümünden bir gün önce..."

Aleyna Çakır'ın ölümünü detaylıca ele alan Müge Anlı'ya ihbar yağdı. Gerçek adı Sema Esen olan Aleyna Çakır, bornoz kuşağı ile evinde ölü olarak bulundu. 3 Haziran'da ölü olarak bulunan 21 yaşındaki genç kızın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un, 17 Nisan'da çektiği dehşet dolu videonun ortaya çıkması ile Türkiye ayağa kalktı. Müge Anlı'ya çıkan acılı anne-baba, kızlarının ölümünden erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'u sorumlu tuttu. Ailenin bu iddiasının ardından Müge Anlı'ya bağlanan sayısızca kişi de aile ile aynı görüşte olduğunu ileri sürdü. Canlı yayına telefonla bağlanan Ümitcan'ın eski sevgilisinin anlattıkları ise adeta kan dondurdu. 16 yaşında Ümit'in yanına kaçan genç kız, şantaj ve tehditle zorla gece kulüplerinde çalıştırıldığını ve ölümle tehdit edildiğini anlattı. Ardından, Aleyna'nın çalıştığı yerdeki iş arkadaşı yayına bağlandı ve bir gün önce yaşananları anlattı. İşte Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...

10.09.2020 17:36 - Son Güncelleme: 10.09.2020 18:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





