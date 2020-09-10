Müge Anlı'da kan donduran telefon! "Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ın ölümünden bir gün önce..."
Aleyna Çakır'ın ölümünü detaylıca ele alan Müge Anlı'ya ihbar yağdı. Gerçek adı Sema Esen olan Aleyna Çakır, bornoz kuşağı ile evinde ölü olarak bulundu. 3 Haziran'da ölü olarak bulunan 21 yaşındaki genç kızın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un, 17 Nisan'da çektiği dehşet dolu videonun ortaya çıkması ile Türkiye ayağa kalktı. Müge Anlı'ya çıkan acılı anne-baba, kızlarının ölümünden erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'u sorumlu tuttu. Ailenin bu iddiasının ardından Müge Anlı'ya bağlanan sayısızca kişi de aile ile aynı görüşte olduğunu ileri sürdü. Canlı yayına telefonla bağlanan Ümitcan'ın eski sevgilisinin anlattıkları ise adeta kan dondurdu. 16 yaşında Ümit'in yanına kaçan genç kız, şantaj ve tehditle zorla gece kulüplerinde çalıştırıldığını ve ölümle tehdit edildiğini anlattı. Ardından, Aleyna'nın çalıştığı yerdeki iş arkadaşı yayına bağlandı ve bir gün önce yaşananları anlattı. İşte Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...
Yakın çevresi tarafından Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, 3 Haziran'da Ankara'da yaşadığı evinde asılı olarak bulunmuştu. Ailesi Aleyna'nın intihar ettiğine inanmazken sevgilisi Ümit'in şüpheli olabileceğini bildirmişti. Ümit Uygun'un sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra videoya çektiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Aleyna Çakır'ın öldürülmüş olabileceği şüphesi daha da arttı.
OKUMAYA KARAR VERMİŞTİ
Dünkü canlı yayına bağlanan görgü tanıklarının anlattıklarının ardından bugün yeni açıklamalar gelmeye devam etti. Aleyna ile bir dönem aynı gece kulübünde çalışan arkadaşı, Aleyna'nın ailesini korumak için çevresindeki herkese Çocuk Esirgeme Kurumu'nda çalıştığını söylediğini belirtti. Çalıştığı yerden ayrılmasının ardından Aleyna ile bir mekanda karşılaştığını söyleyen genç kız, Aleyna'nın işten ayrılmaya çalıştığını ve okumaya karar verdiğini söyledi.