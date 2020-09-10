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Müge Anlı'da kan donduran telefon! "Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ın ölümünden bir gün önce..."

Aleyna Çakır'ın ölümünü detaylıca ele alan Müge Anlı'ya ihbar yağdı. Gerçek adı Sema Esen olan Aleyna Çakır, bornoz kuşağı ile evinde ölü olarak bulundu. 3 Haziran'da ölü olarak bulunan 21 yaşındaki genç kızın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un, 17 Nisan'da çektiği dehşet dolu videonun ortaya çıkması ile Türkiye ayağa kalktı. Müge Anlı'ya çıkan acılı anne-baba, kızlarının ölümünden erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'u sorumlu tuttu. Ailenin bu iddiasının ardından Müge Anlı'ya bağlanan sayısızca kişi de aile ile aynı görüşte olduğunu ileri sürdü. Canlı yayına telefonla bağlanan Ümitcan'ın eski sevgilisinin anlattıkları ise adeta kan dondurdu. 16 yaşında Ümit'in yanına kaçan genç kız, şantaj ve tehditle zorla gece kulüplerinde çalıştırıldığını ve ölümle tehdit edildiğini anlattı. Ardından, Aleyna'nın çalıştığı yerdeki iş arkadaşı yayına bağlandı ve bir gün önce yaşananları anlattı. İşte Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...

10.09.2020 17:36 - Son Güncelleme: 10.09.2020 18:16
Müge Anlı'da kan donduran telefon! Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ın ölümünden bir gün önce...

ÜMİTCAN UYGUN TUTUKLANDI MI?

Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır'ın ölümünü, ailenin stüdyoya gelip yardım istemesi ile canlı yayında ele alan Müge Anlı, gerçekleri ortaya çıkarıyor. Milyonların gözü kulağı, Müge Anlı'dan gelekcek olan 'Ümitcan Uygun tutuklandı' haberini bekliyor.

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Müge Anlı'da kan donduran telefon! Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ın ölümünden bir gün önce...

21 yaşında Ankara'daki evinde intihar ederek öldüğü iddia edilen Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun hakkında Müge Anlı'ya gelen ihbarlar herkesi şoke ediyor.

Müge Anlı'da kan donduran telefon! Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ın ölümünden bir gün önce...

Yakın çevresi tarafından Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, 3 Haziran'da Ankara'da yaşadığı evinde asılı olarak bulunmuştu. Ailesi Aleyna'nın intihar ettiğine inanmazken sevgilisi Ümit'in şüpheli olabileceğini bildirmişti. Ümit Uygun'un sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra videoya çektiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Aleyna Çakır'ın öldürülmüş olabileceği şüphesi daha da arttı.

Müge Anlı'da kan donduran telefon! Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ın ölümünden bir gün önce...

OKUMAYA KARAR VERMİŞTİ

Dünkü canlı yayına bağlanan görgü tanıklarının anlattıklarının ardından bugün yeni açıklamalar gelmeye devam etti. Aleyna ile bir dönem aynı gece kulübünde çalışan arkadaşı, Aleyna'nın ailesini korumak için çevresindeki herkese Çocuk Esirgeme Kurumu'nda çalıştığını söylediğini belirtti. Çalıştığı yerden ayrılmasının ardından Aleyna ile bir mekanda karşılaştığını söyleyen genç kız, Aleyna'nın işten ayrılmaya çalıştığını ve okumaya karar verdiğini söyledi.

Müge Anlı'da kan donduran telefon! Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ın ölümünden bir gün önce...

'BENİM ELİME DÜŞEN KURTULAMAZ'

Aleyna'nın ölümünün ardından Ümit .uygun ile karşılaşan genç kadın, Ümit'in kendisini ve diğer iş arkadaşlarını tehdit ettiğini belirtti. 'Aleyna'yı ben öldürdüm, sizi de öldürürüm' diyen Ümit'in 'Benim elime düşen bir daha kurtulamaz' dediğini söyledi.

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