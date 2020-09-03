ESRA EROL CANLI YAYIN ATV İZLE! Akılalmaz ihanette Turan Kısak'ın sosyal medya görüntüleri şoke edecek!

Anne ve kızı İrem yayın sonrası bir araya geldi, bu kadarına pes dedirtecek anlar yaşandı! Bir annein çaresizliği, 'Böyle evlat olmaz olsun!' dedirtecek o anlar Esra Erol'da canlı yayınında! Yuva kurtarmak isterken yuvası yıkıldı! Hiç kimse duyduğuna inanamadı! 18 yıllık kocası Turan Kısak, en yakın arkadaşı Ersin'in karısı Leyla Hanım ile kaçtı! Pınar Hanım'ın kocası Turan Kısak, Atv canlı yayınında! Akılalmaz ihanette şok yüzleşme!

ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE 3 EYLÜL 2020 - TIKLA

Sevgilisine kaçtı, 3 yaşındayken bıraktığı evladını hiç görmedi. Tüm bunlar yetmezmiş gibi başkasından dünyaya getirdiği iki çocuğu, kocasının üzerine yazdırdı. Her sözüyle olay olan Şengül Hanım, eşi Cihan Bey ile 7 yıl sonra yüzleşiyor!

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Karısı Elif Hanım doğuma gitti, Tarık Bey ise başkasıyla düğün yaptı."Anneme kahvaltıda çökelek çıkartmadı, sadece yoğurt verdi" diyerek kendisini savunan Tarık Bayraktar, sözleriyle herkesi çileden çıkarttı. Kocası başkasıyla düğün yaptı, o 30 günlük bebeğiyle yapayalnız kaldı! Elif, kocası Tarık Bayraktar ile Esra Erol'da canlı yayınında karşı karşıya! Akılalmaz ihanette günler karı -koca günler sonra tüm kozlarını Atv Esra Erol'da canlı yayınında paylaşıyor!