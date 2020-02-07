Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Başrollerinde Winona Ryder, David Harbour ve Finn Wolfhard gibi isimlerin yer aldığı Stranger Things dizisinin yeni sezonu için heyecan sürüyor. Dizinin hayranları yeni sezonu beklerken arama motorlarında Stranger Things 4. sezon tarihi hakkında araştırmalarını yapıyor. Peki, Stranger Things yeni sezon fragmanı yayında mı? İşte merak edilenler

STRANGER THİNGS 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix'in sevilen dizilerinden olan Stranger Things 4. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin yeni sezonunun yaz aylarında yayınlanacağı tahmin ediliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.