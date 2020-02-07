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  • Son Güncelleme: 07.02.2020 17:29

4. sezon ne zaman başlayacak? Stranger Things yeni sezon fragmanı yayında mı?

Netflix'te izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen dizisinin 4. sezonu için bekleyiş devam ediyor. Dizi sürükleyici ve heyecanlı hikayesiyle her sezon izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Stranger Things 4. sezon tanıtımı bu kapsamda izleyiciler tarafından bekleniyor. Peki, Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Stranger Things yeni sezon fragmanı yayında mı? İşte detaylar...

Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak?

Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Başrollerinde Winona Ryder, David Harbour ve Finn Wolfhard gibi isimlerin yer aldığı Stranger Things dizisinin yeni sezonu için heyecan sürüyor. Dizinin hayranları yeni sezonu beklerken arama motorlarında Stranger Things 4. sezon tarihi hakkında araştırmalarını yapıyor. Peki, Stranger Things yeni sezon fragmanı yayında mı? İşte merak edilenler

STRANGER THİNGS 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix'in sevilen dizilerinden olan Stranger Things 4. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin yeni sezonunun yaz aylarında yayınlanacağı tahmin ediliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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