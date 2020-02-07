7 Şubat Cuma günü ekranları başında dizi, film program ve haber bültenlerini takip eden izleyiciler hangi yapımın birinci olduğunu araştırıyor. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Hercai 31. bölümüyle, Kanal D'de Arka Sokaklar 541. bölümüyle ve TRT 1'de Payitaht Abdülhamid 107. bölümüyle ekranlara geldi. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 7 Şubat reyting sonuçları araştırılıyor.

7 ŞUBAT CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Şubat Cuma reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Cuma gününün reyting sonuçları 8 Şubat Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.