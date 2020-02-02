İzleyiciler tarafından sevilerek takip edilen La Casa De Papel dizisinin yeni sezonu için heyecan devam ediyor. Dizi sürükleyici ve heyecanlı hikayesiyle her sezon izleyiciyi ekran başına kilitliyor. La Casa De Papel'den 4. sezon tanıtımı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Çekimleri süren dizinin 4. sezon tarihi belli oldu ve fragmanı yayınlandı. İşte detaylar...

LA CASA DE PAPEL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, La Casa de Papel'in 4. sezonu 3 Nisan 2020'de sevenleriyle buluşacak. Bu sezon ile birlikte final yapması beklenen dizinin yine 9 bölümden oluşacağı bekleniyor.

İşte La Casa De Papel 4. sezon tanıtımı