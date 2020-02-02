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  • 02.02.2020 16:52
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 16:52

4. sezon için geri sayım! 4. sezon ne zaman başlayacak? İşte yeni sezon fragmanı

Netflix'in heyecanla takip edilen yapımlarından olan dizisinin 4. sezonu için heyecan devam ediyor. La Casa De Papel 3. sezonu izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Başrollerinde Ursula Corbero (Tokio), Alvaro Morte ve Pedro Alonso gibi isimlerin yer aldığı La Casa De Papel'in yeni sezon tarihi netlik kazandı. Netflix tarafından yapılan paylaşımda 4. sezonun tarihi açıklandı. İşte yeni sezon tarihi

La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak?

İzleyiciler tarafından sevilerek takip edilen La Casa De Papel dizisinin yeni sezonu için heyecan devam ediyor. Dizi sürükleyici ve heyecanlı hikayesiyle her sezon izleyiciyi ekran başına kilitliyor. La Casa De Papel'den 4. sezon tanıtımı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Çekimleri süren dizinin 4. sezon tarihi belli oldu ve fragmanı yayınlandı. İşte detaylar...

LA CASA DE PAPEL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, La Casa de Papel'in 4. sezonu 3 Nisan 2020'de sevenleriyle buluşacak. Bu sezon ile birlikte final yapması beklenen dizinin yine 9 bölümden oluşacağı bekleniyor.

İşte La Casa De Papel 4. sezon tanıtımı

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