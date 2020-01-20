ÇAĞLA TUĞALTAY'IN KATİLİ KİM?

Müge Anlı canlı yayınında Çağla Tuğaltay son dakika gelişmesi!15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, abisi İlker Tuğaltay'ın odasında boğazı kesilmiş bir şekilde bulundu. 10 yıl önce vahşice işlenen Çağla Tuğaltay cinayetinin dosyasının kapanmasına 6 ay kala anne Gülnur Saygı Müge Anlı'ya çıkarak katilin bulunması için yardım istedi. Dosyanın zaman aşımına uğramasına 6 ay kalması nedeniyle görgü şahitlerine seslenen Anlı, çözülemeyen cinayetler için zaman aşımı sorununu dile getirdi. Müge Anlı'yı takip eden milletvekilleri ise harekete geçti. Müge Anlı, Çağla Tuğaltay cinayetinde çok sayıda ihbar aldıklarını, emniyetin 3 kişi üzerinde durduğunu ancak özellikle çok sayıda tecavüz vakasından içeri giren bir şahıs üzerinde durulduğunu belirtti. Peki Çağla Tuğaltay'ın katili kim? Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında Çağla Tuğaltay'ın katili açıklanacak mı?

KEMAL BÜYÜKDENİZ CİNAYETİNDE SON DURUM

Diğer yandan 48 yaşında hurdacılık yapan Kemal Büyükdeniz, 5 Ağustos günü yaylada silahla vurularak öldürüldü. Geçtiğimiz hafta Müge Anlı canlı yayında komşu Hüseyin Kasnakçı'nın Kemal Büyükdeniz cinayetini itiraf ettiğini açıklamıştı. Kemal Büyükdeniz cinayetinde son durum nedir? Kimler tutuklandı, kimler gözaltında?

SAMSUN'DA KORKUNÇ OLAY!

Samsun'da yaşanan korkunç olay Türkiye'nin kanını donduracak! 79 yaşındaki kadının evine girdiler, parası için diri diri yaktılar! Şaver Cindi cinayeti Müge Anlı canlı yayınında...

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