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  • Son Güncelleme: 20.01.2020 10:18

Atv canlı izle 20 Ocak! 'daki Çağla Tuğaltay cinayetinde son dakika gelişmesi: Katil o kişi mi?

da son dakika Çağla Tuğaltay gelişmesi yaşanıyor! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında 20 yıl önce işlenen Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili gelişme herkesi şaşırtacak! Çağla Tuğaltay'ın katili Müge Anlı'ya çıkan kişi mi? Diğer yandan yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanacak! Samsun'da korkunç bir olaya tanıklık edilecek! Samsun'da yaşayan 70 yaşındaki kadının evine girdiler, diri diri yaktılar! Müge Anlı'da kan donduracak! Hepsi ve daha fazlası için Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

ÇAĞLA TUĞALTAY'IN KATİLİ KİM?

ında Çağla Tuğaltay son dakika gelişmesi!15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, abisi İlker Tuğaltay'ın odasında boğazı kesilmiş bir şekilde bulundu. 10 yıl önce vahşice işlenen Çağla Tuğaltay cinayetinin dosyasının kapanmasına 6 ay kala anne Gülnur Saygı 'ya çıkarak katilin bulunması için yardım istedi. Dosyanın zaman aşımına uğramasına 6 ay kalması nedeniyle görgü şahitlerine seslenen Anlı, çözülemeyen cinayetler için zaman aşımı sorununu dile getirdi. Müge Anlı'yı takip eden milletvekilleri ise harekete geçti. Müge Anlı, Çağla Tuğaltay cinayetinde çok sayıda ihbar aldıklarını, emniyetin 3 kişi üzerinde durduğunu ancak özellikle çok sayıda tecavüz vakasından içeri giren bir şahıs üzerinde durulduğunu belirtti. Peki Çağla Tuğaltay'ın katili kim? Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında Çağla Tuğaltay'ın katili açıklanacak mı?

KEMAL BÜYÜKDENİZ CİNAYETİNDE SON DURUM

Diğer yandan 48 yaşında hurdacılık yapan Kemal Büyükdeniz, 5 Ağustos günü yaylada silahla vurularak öldürüldü. Geçtiğimiz hafta Müge Anlı canlı yayında komşu Hüseyin Kasnakçı'nın ni itiraf ettiğini açıklamıştı. Kemal Büyükdeniz cinayetinde son durum nedir? Kimler tutuklandı, kimler gözaltında?

SAMSUN'DA KORKUNÇ OLAY!

Samsun'da yaşanan korkunç olay Türkiye'nin kanını donduracak! 79 yaşındaki kadının evine girdiler, parası için diri diri yaktılar! Müge Anlı canlı yayınında...

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