ATV ekranlarının merakla beklenen ve en çok izlenen dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı hayranları tarafından merakla bekleniyor. ATV'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın reklam anlaşmalarının yenilenmesi nedeniyle verdiği ara uzadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı bu akşam 20.00 ile 00.00 arasında ATV'de yayınlanabilir. Yayınlanır yayınlanmaz takvim.com.tr'de olacak. Hızır Çakırbeylinin Cengiz'i ustaca kurduğu planla yok ettiği son bölümün ardından Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm 28 Ocak tarihinde ekrana gelecek.

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