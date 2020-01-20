2020 Survivor yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Survivor 2020'nin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eser Yenenler Show özel bölümüne konuk olan Acun Ilıcalı, burada yarışmanın başlayacağı tarihi açıkladı. Survivor takipçileri, bu sene hangi yarışmacıların olacağını merak ederken, yavaş yavaş yarışmada yer alacak isimler netleşmeye devam ediyor. Peki, Survivor 2020 ne zaman başlayacak? İşte yeni sezon yayın tarihi

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler 16 Şubat 2020 Pazar günü seyircisiyle buluşacak.