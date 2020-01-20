Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 20.01.2020 17:18
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 17:21

Tarih netleşti! 2020 ne zaman başlayacak? 2020 Survivor yarışmacı kadrosu belli oldu mu?

2020 ne zaman başlayacak? TV 8 ekranlarında heyecanla takip edilen Survivor'ın yeni sezonu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. için geri sayım devam ederken bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılacak Survivor yarışmasının yayın tarihi netleşti. Eser Yenenler Show'a konuk olan Acun Ilıcalı, canlı yayında Survivor'ın başlayacağı tarihi duyurdu. Peki, 2020 Survivor yarışmacı kadrosu belli oldu mu? İşte merak edilenler...

Survivor 2020 ne zaman başlayacak?

2020 Survivor yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Survivor 2020'nin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eser Yenenler Show özel bölümüne konuk olan Acun Ilıcalı, burada yarışmanın başlayacağı tarihi açıkladı. Survivor takipçileri, bu sene hangi yarışmacıların olacağını merak ederken, yavaş yavaş yarışmada yer alacak isimler netleşmeye devam ediyor. Peki, Survivor 2020 ne zaman başlayacak? İşte yeni sezon yayın tarihi

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler 16 Şubat 2020 Pazar günü seyircisiyle buluşacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriTarih netleşti! Survivor 2020 ne zaman başlayacak? 2020 Survivor yarışmacı kadrosu belli oldu mu?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri