ATV CANLI YAYIN

Atv Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Evlilik mağdurlarının sayısı her gün çoğalıyor. Müge Anlı canlı yayınına katılan 5 erkek evlenme hayali ile dolandırıldıklarını ileri sürerek paralarını geri almanın hayatli ile yaşıyor. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı canlı yayınında evlilik vaadiyle dolandırılanların sayısı artıyor. İbrahim Karaman, Yasin Yıldızhan, Mustafa Yelboğa, Adem Ata ve Mahir Yıldızhan benzer yöntemler ancak ortak mağduriyetler ile Müge Anlı'dan yardım istedi. Mahkemeye şikayette bulunan 5 erkek, kaptırdıkları paraları geri alma umuduyla yaşıyorlar.. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşnıyor merak ediyorsanız, 14 Ocak Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!