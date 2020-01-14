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  • Son Güncelleme: 14.01.2020 10:12

Atv canlı izle 14 Ocak: canlı yayınında evlilik mağdurlarına yenileri ekleniyor!

canlı yayınına katılan evlilik mağdurlarının sayısı artıyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına Türkiye'nin dört bir yanında katılan evlilik mağdurları sözleriyle şoke edecek! Kiminin abisi, kiminin oğlu, kiminin babası... Trajikomik olayda neler yaşanacak? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 14 Ocak ını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

Atv canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Evlilik mağdurlarının sayısı her gün çoğalıyor. ına katılan 5 erkek evlenme hayali ile dolandırıldıklarını ileri sürerek paralarını geri almanın hayatli ile yaşıyor. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı canlı yayınında evlilik vaadiyle dolandırılanların sayısı artıyor. İbrahim Karaman, Yasin Yıldızhan, Mustafa Yelboğa, Adem Ata ve Mahir Yıldızhan benzer yöntemler ancak ortak mağduriyetler ile Müge Anlı'dan yardım istedi. Mahkemeye şikayette bulunan 5 erkek, kaptırdıkları paraları geri alma umuduyla yaşıyorlar.. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşnıyor merak ediyorsanız, 14 Ocak Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

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