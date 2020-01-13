Show TV ekranlarında merakla takip edilen Çukur dizisinin bu haftaki bölümünde gerilim artmaya devam ederken Erdenet ortalığın karışmasına neden oldu. Yeni bölümde uzun bir maceranın sonunda babasının katilini öğrenen Vartolu'nun tepkisi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Dizinin sona ermesiyle beraber izleyiciler Çukur 84. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç'ın Çağatay karşısında ne yapacağı merak konusuyken Yamaç'tan önce davranan Azer herkesi şaşırtacak.