Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 13.01.2020 23:48
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 23:53

84. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Erdenet'in oyuna girmesiyle ortalık karışıyor

Show TV'de pazartesi günleri saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan dizisinin 83. bölümünde yaşanan gelişmeler merakla takip edildi. Heyecan dolu bölümde Yamaç’ın Çağatay karşısında ne yapacağı merak konusuyken Yamaç’tan önce davranan Azer herkesi şaşırttı. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler . yeni bölüm fragmanını bekliyor. İşte dizinin son bölümünden yaşanan olaylar...

Show TV ekranlarında merakla takip edilen Çukur dizisinin bu haftaki bölümünde gerilim artmaya devam ederken Erdenet ortalığın karışmasına neden oldu. Yeni bölümde uzun bir maceranın sonunda babasının katilini öğrenen Vartolu'nun tepkisi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Dizinin sona ermesiyle beraber izleyiciler Çukur 84. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç'ın Çağatay karşısında ne yapacağı merak konusuyken Yamaç'tan önce davranan Azer herkesi şaşırtacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriÇukur 84. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Erdenet'in oyuna girmesiyle ortalık karışıyor
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri