Salı akşamlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayınlanan son bölümünde yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Dizinin 14 Ocak ATV yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekerken özellikle şu saatlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok sorusuyla ilgili araştırmaların yoğunluk kazandığı görülüyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NEDEN YOK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. ATV ekranlarında EDHO'nun yeni bölümü yerine Ziraat Türkiye Kupası Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşması naklen yayınlanacak.

14 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

19.00: atv Ana Haber

19.45: Kupaya Doğru

20.30: Kayserispor-Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası)

22.45: Kuruluş Osman - Özet Bölüm

02.00: Aşk ve Mavi