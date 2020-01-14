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  • 14.01.2020 17:12
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 17:12

? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, yeni bölüm tarihi ne zaman açıklanır?

? ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. EDHO hayranları dizinin 14 Ocak ATV yayın akışında yer almamasının ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm tarihi ne zaman açıklanır? İşte diziye dair merak edilenler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

Salı akşamlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayınlanan son bölümünde yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Dizinin 14 Ocak ATV yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekerken özellikle şu saatlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok sorusuyla ilgili araştırmaların yoğunluk kazandığı görülüyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NEDEN YOK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. ATV ekranlarında EDHO'nun yeni bölümü yerine Ziraat Türkiye Kupası Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşması naklen yayınlanacak.

14 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

19.00: atv Ana Haber
19.45: Kupaya Doğru
20.30: Kayserispor-Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası)
22.45: Kuruluş Osman - Özet Bölüm
02.00: Aşk ve Mavi

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