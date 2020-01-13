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  • Son Güncelleme: 13.01.2020 10:17

Atv canlı izle 13 Ocak: canlı yayınında evlilik mağdurları paralarını istiyor! Detaylar şok edecek!

canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan 'te katılan İbrahim Karaman, Yasin Yıldızhan, Mustafa Yelboğa, Adem Ata ve Mahir Yıldızhan evlilik vaadiyle dolandırıldıklarını ve paralarını geri istediklerini belirttiler. Evlilik mağdurları Müge Anlı canlı yayınında dolandırıcı ile karşı karşıya mı geliyor? Trajikomik olayda bugün neler yaşanacak? Diğer yandan 21 gündür eve dönmeyen annesini eve dönmek için ikna etmeye çalışan Ayşe Özdemir ve Müge Anlı sonunda çağrılarında başarılı oldu. Lalizar Hanım eve dönmeyi kabul etti. Müge Anlı'nın bugünkü programında kavuşacak olan anne - kız canlı yayında duygu dolu anlara enden olacak. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 13 Ocak Atv Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınına katılan 5 erkek evlenme hayali ile dolandırıldıklarını ileri sürerek paralarını geri almanın hayatli ile yaşıyor. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı canlı yayınında evlilik vaadiyle dolandırılanların sayısı artıyor. İbrahim Karaman, Yasin Yıldızhan, Mustafa Yelboğa, Adem Ata ve Mahir Yıldızhan benzer yöntemler ancak ortak mağduriyetler ile Müge Anlı'dan yardım istedi. Mahkemeye şikayette bulunan 5 erkek, kaptırdıkları paraları geri alma umuduyla yaşıyorlar.

21 gündür eve dönmeyen annesini eve dönmek için ikna etmeye çalışan Ayşe Hanım ve Müge Anlı sonunda isteklerinde başarılı oldu. Lalizar Hanım eve dönmeyi kabul etti. Lalizar Hanım Müge Anlı canlı yayınında olacak! hepsi ve daha fazlası için 13 Ocak Müge Anlı canlı yayınını izleyebilirsiniz!

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