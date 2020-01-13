ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınına katılan 5 erkek evlenme hayali ile dolandırıldıklarını ileri sürerek paralarını geri almanın hayatli ile yaşıyor. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı canlı yayınında evlilik vaadiyle dolandırılanların sayısı artıyor. İbrahim Karaman, Yasin Yıldızhan, Mustafa Yelboğa, Adem Ata ve Mahir Yıldızhan benzer yöntemler ancak ortak mağduriyetler ile Müge Anlı'dan yardım istedi. Mahkemeye şikayette bulunan 5 erkek, kaptırdıkları paraları geri alma umuduyla yaşıyorlar.

21 gündür eve dönmeyen annesini eve dönmek için ikna etmeye çalışan Ayşe Hanım ve Müge Anlı sonunda isteklerinde başarılı oldu. Lalizar Hanım eve dönmeyi kabul etti. Lalizar Hanım Müge Anlı canlı yayınında olacak! hepsi ve daha fazlası için 13 Ocak Müge Anlı canlı yayınını izleyebilirsiniz!