Survivor 2020 için heyecanlı bekleyiş başladı. Survivor fanatikleri yarışmanın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu bağlamda Survivor 2020 kadrosu için izleyicilerin araştırmaları sürüyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın bu seneki yarışması Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılacak. Survivor'da bu sene kimlerin yarışacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar gelmeye başladı. Survivor 2020 için seçmeler devam ediyor. Peki, Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor 2020 kadrosunda kimler var? Yarışmanın formatı bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım halinde oynanacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler yarışacak.

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