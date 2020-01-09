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  • Son Güncelleme: 09.01.2020 10:39

Atv canlı izle 9 Ocak: 'da son dakika Çağla Tuğaltay gelişmesi! Katil sayısız tecavüzden gözaltına alınan kişi mi?

canlı yayınında son dakika Çağla Tuğaltay gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeyi 9 Ocak Atv ında aktarıyor. 15 yaşındaki Çağla, 20 yıl önce abisi İlker Tuğaltay'ın odasında canice katledilmişti. Müge Anlı'ya gelen sayısızca ihbarlardan bir tanesi dikkatleri üzerine çekti. Sayısız tecavüzden gözaltına alınan o isim Çağla Tuğaltay'ın katili mi? Hepsi ve daha fazlası için 9 Ocak Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

Atv 'nın bugünkü canlı yayınında son dakika Çağla Tuğaltay gelişmesi! 20 yıl önce evinde, abisi İlker Tuğaltay'ın odasında boğazı kesilerek katledilen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın katili, sayısız tecavüzden içeri giren o isim mi? 6 ay sonra zaman aşımına uğrayacak olan Çağla Tuğaltay cinayetinin dosyasının kapanmaması için TBMM'de yasa teklifi hazırlığı başladı. son dakika gelişmelerini canlı yayında aktarıyor!

Bundan tam 20 yıl önce okul dönüşü evlerinde boğazı kesilerek öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın katilinden hala bir iz yok. Acılı anne ında zaman aşımına uğramak üzere olan dosya için yardım istedi. Çağla Tuğaltay abisi İlker Tuğaltay'ın odasında ölü halde bulunmuştu.

5 Haziran 2000'de İstanbul Şişli'deki evlerinde öldürülen 15 yaşındaki Çağla'nın katili 6 ay içinde bulunmazsa cinayet dosyası kapanacak. Çağla Tuğaltay'ın annesi bugün Müge Anlı canlı yayınında, "Görgü tanığı varsa lütfen konuşsun" diyerek yardım istedi.

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