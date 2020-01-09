ATV CANLI YAYIN

Atv Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında son dakika Çağla Tuğaltay gelişmesi! 20 yıl önce evinde, abisi İlker Tuğaltay'ın odasında boğazı kesilerek katledilen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın katili, sayısız tecavüzden içeri giren o isim mi? 6 ay sonra zaman aşımına uğrayacak olan Çağla Tuğaltay cinayetinin dosyasının kapanmaması için TBMM'de yasa teklifi hazırlığı başladı. Müge Anlı Çağla Tuğaltay cinayeti son dakika gelişmelerini canlı yayında aktarıyor!

Bundan tam 20 yıl önce okul dönüşü evlerinde boğazı kesilerek öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın katilinden hala bir iz yok. Acılı anne Müge Anlı canlı yayınında zaman aşımına uğramak üzere olan dosya için yardım istedi. Çağla Tuğaltay abisi İlker Tuğaltay'ın odasında ölü halde bulunmuştu.

5 Haziran 2000'de İstanbul Şişli'deki evlerinde öldürülen 15 yaşındaki Çağla'nın katili 6 ay içinde bulunmazsa cinayet dosyası kapanacak. Çağla Tuğaltay'ın annesi bugün Müge Anlı canlı yayınında, "Görgü tanığı varsa lütfen konuşsun" diyerek yardım istedi.