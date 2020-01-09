50 Metrekare dizisi ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanacak 50 Metrekare dizisinin oyuncu kadrosu şekillendi. Aybüke Pusat, Engin Öztürk, Cengiz Bozkurt ve Hasan Yalnızoğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin yönetmenliğini, daha önce adını Leyla ile Mecnun dizisinde duyuran Burak Aksak yapacak. Komedi türünde seyirciyle buluşacak dizinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, 50 Metrekare dizisi ne zaman başlayacak? İşte Netflix'in ilk Türk komedi dizisi ile ilgili detaylar...

İlk Türk dizisi "Hakan: Muhafız"ın ardından ikinci olarak "Atiye" dizisini izleyiciyle buluşturan Netflix'in yeni Türk dizisi 50 Metrekare için hazırlıklar sürüyor. 50 Metrekare dizisi BKM Film tarafından hazırlanacak.

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