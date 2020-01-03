Müge Anlı henüz 20 yaşındayken... Müge Anlı ve kızı hakkında şaşıracağınız gerçek

Müge Anlı'nın kaç yaşında evlendiği hayranları tarafından merak konusu oldu. Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, her ne kadar özel hayatıyla gündem olmayı sevmese de hayranları onu merak etmeden yapamıyor. Dobra kişiliği ve başarılı programcılığı ile milyonların gönlünde taht kuran Müge Anlı'nın hayatı merak konusu olmaya devam ediyor. Müge Anlı kaç yaşında evlendi, kızını kaç yaşında dünyaya getirdi? İşte geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan ve 46 yaşına giren Müge Anlı hakkında şaşırtan gerçek...

03.01.2020 12:36 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





