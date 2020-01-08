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  • Son Güncelleme: 08.01.2020 10:14

Atv canlı izle 8 Ocak: canlı yayınında son dakika Çağla Tuğaltay gelişmesi! 20 yıl önce abisinin odasında...

canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. 20 yıl önce abisi İlker Tuğaltay'ın odasında boğazı kesilmiş bir şekilde bulunan 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın katili kim? Çağla'nın tırnaklarındaki deri ve tüy artıklarından DNA'sı tespit edilen katilin kimliği belirlenemediği için cinayetin dosyası faili meçhul kaldı. Dosyanın zaman aşımıyla kapanmasına sadece altı ay kala 8 Ocak ında son dakika gelişmesi yaşanıyor! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 8 Ocak Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

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5 Haziran 2000'de İstanbul Şişli'deki evlerinde öldürülen 15 yaşındaki Çağla'nın katili 6 ay içinde bulunmazsa cinayet dosyası kapanacak. Çağla Tuğaltay'ın annesi canlı yayınında, "Görgü tanığı varsa lütfen konuşsun" diyerek yardım istedi. 20 yıl önce işlenen nin katili kim? Çağla Tuğaltay neden abisi İlker Tuğaltay'ın odasında boğazı kesilmiş, beden bütünlüğü bozulmuş bir şekilde bulundu? Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00'da yayınlanan 'in bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 8 Ocak ını izleyebilir, detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz!

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