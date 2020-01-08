ATV CANLI YAYIN

5 Haziran 2000'de İstanbul Şişli'deki evlerinde öldürülen 15 yaşındaki Çağla'nın katili 6 ay içinde bulunmazsa cinayet dosyası kapanacak. Çağla Tuğaltay'ın annesi Müge Anlı canlı yayınında, "Görgü tanığı varsa lütfen konuşsun" diyerek yardım istedi. 20 yıl önce işlenen Çağla Tuğaltay cinayetinin katili kim? Çağla Tuğaltay neden abisi İlker Tuğaltay'ın odasında boğazı kesilmiş, beden bütünlüğü bozulmuş bir şekilde bulundu? Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00'da yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 8 Ocak Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz!