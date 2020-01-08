Afili Aşk bu akşam var mı? Çarşamba günleri ekranlara gelen Afili Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda, Rıza ve Kerem'in karşı karşıya geldiği görülüyor. İplerin gerildiği ikili arasında akıbetin olacağı merak konusu oldu. İzleyiciler yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladılar. Peki, Afili Aşk bu akşam var mı? Afili Aşk yeni bölüm ne zaman? İşte Afili Aşk 29. bölüm 2. fragmanı...

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D'de ekranlara gelen Afili Aşk dizisi 29. yeni bölümüyle 15 Ocak Çarşamba akşamı ekranlarda olacak.

İşte Afili Aşk yeni bölüm fragmanları için bir sonraki sayfaya geçiniz...