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  • 08.01.2020 15:03
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 15:03

bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Afili Aşk 29. bölüm 2. fragmanı: Rıza ve Kerem karşı karşıya!

yeni bölüm bu akşam var mı? Kanal D'de ekranlara gelen Afili Aşk dizisinin yeni bölümünün geçen hafta ekranlara gelmemesi sonrası izleyiciler yeni bölümt arihini araştırmaya başladılar. Dizinin yayınlanan fragmanı ile yayın tarihi belli oldu. Peki, ? ? İşte Afili Aşk 29. bölüm 2. fragmanı...

Afili Aşk bu akşam var mı?

Afili Aşk bu akşam var mı? Çarşamba günleri ekranlara gelen Afili Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda, Rıza ve Kerem'in karşı karşıya geldiği görülüyor. İplerin gerildiği ikili arasında akıbetin olacağı merak konusu oldu. İzleyiciler yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladılar. Peki, Afili Aşk bu akşam var mı? Afili Aşk yeni bölüm ne zaman? İşte Afili Aşk 29. bölüm 2. fragmanı...

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D'de ekranlara gelen Afili Aşk dizisi 29. yeni bölümüyle 15 Ocak Çarşamba akşamı ekranlarda olacak.

İşte Afili Aşk yeni bölüm fragmanları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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