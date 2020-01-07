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  • Son Güncelleme: 07.01.2020 23:57

Kahreden haber! 154. bölüm fragmanı yayında mı? Çakırbeyli ailesini zor günler bekliyor

Salı akşamı saat 20.00'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Hızır Çakırbeyli havalimanında Meryem'in öldüğünü öğrenmesi bölüme damgasını vuran olaylardan birisi oldu. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünde yaşanan olaylar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı, dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde yaşananlar izleyicileri hüzünlendirdi. Bölümün son sahnesinde Ömer'in Hızır'a, Meryem'in öldüğünü söylemesi ve ardından yaşananlar izleyicileri hüzne boğdu. Peki, EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır.

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