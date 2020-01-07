Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı, dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde yaşananlar izleyicileri hüzünlendirdi. Bölümün son sahnesinde Ömer'in Hızır'a, Meryem'in öldüğünü söylemesi ve ardından yaşananlar izleyicileri hüzne boğdu. Peki, EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır.