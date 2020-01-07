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Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay olayı nedir? 20 yıl önce vahşice katledilmiş ve tırnaklarında erkek DNA'sı bulunmuştu

Müge Anlı canlı yayınında Çağla Tuğaltay'ın annesi tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Çağla Tuğaltay 15 yaşındayken evlerinde boğazı kesilerek öldürüldü. Tam 20 yıl önce Çağla Tuğaltay abisi İlker Tuğaltay'ın odasında ölü halde bulundu. Çağla'nın tırnaklarındaki deri ve tüy artıklarından DNA'sı tespit edilen katilin kimliği belirlenemediği için cinayetin dosyası faili meçhul kaldı. Dosyanın zaman aşımıyla kapanmasına sadece altı ay kaldı. Çağla Tuğaltay'ın annesi Gülnur Saygı, 7 Ocak Salı Müge Anlı canlı yayınında milyonları gözyaşlarına boğdu.

07.01.2020 12:21 - Son Güncelleme: 07.01.2020 12:36
Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay olayı nedir? 20 yıl önce vahşice katledilmiş ve tırnaklarında erkek DNA'sı bulunmuştu

Müge Anlı canlı yayınındaki Çağla Tuğaltay olayı Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Bundan tam 20 yıl önce okul dönüşü evlerinde boğazı kesilerek öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın katilinden hala bir iz yok. Acılı anne 7 Ocak Müge Anlı canlı yayınında zaman aşımına uğramak üzere olan dosya için yardım istedi. Çağla Tuğaltay abisi İlker Tuğaltay'ın odasında ölü halde bulunmuştu.

Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay olayı nedir? 20 yıl önce vahşice katledilmiş ve tırnaklarında erkek DNA'sı bulunmuştu

5 Haziran 2000'de İstanbul Şişli'deki evlerinde öldürülen 15 yaşındaki Çağla'nın katili 6 ay içinde bulunmazsa cinayet dosyası kapanacak. Çağla Tuğaltay'ın annesi bugün Müge Anlı canlı yayınında, "Görgü tanığı varsa lütfen konuşsun" diyerek yardım istedi.

Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay olayı nedir? 20 yıl önce vahşice katledilmiş ve tırnaklarında erkek DNA'sı bulunmuştu

ÇAĞLA TUĞALTAY MÜGE ANLI OLAYI NEDİR?

Çağla Tuğaltay 15 yaşındayken okul dönüşü evlerinde boğazı kesilerek öldürüldü. Çağla'nın tırnaklarındaki deri ve tüy artıklarından DNA'sı tespit edilen katilin kimliği belirlenemediği için cinayetin dosyası faili meçhul kaldı.

Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay olayı nedir? 20 yıl önce vahşice katledilmiş ve tırnaklarında erkek DNA'sı bulunmuştu

Dosyanın zaman aşımıyla kapanmasına sadece altı ay var. Bugünlerde o katil dosyanın kapanması için, Çağla'nın ailesi ise katilin yakalanması için geri sayıma devam ediyor.

Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay olayı nedir? 20 yıl önce vahşice katledilmiş ve tırnaklarında erkek DNA'sı bulunmuştu

15 yaşındaki Çağla, Levent Kız Meslek Lisesi'nde okuyordu. Çocuk gelişimi bölümü birinci sınıf öğrencisiydi. Çalışkandı ve hayalleri vardı. Çocukları çok seviyordu. Henüz beşinci sınıftayken ailesine yuva öğretmeni olmak istediğini söyledi.

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