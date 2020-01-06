Çukur yeni bölüm bu akşam var mı? Ay Yapım imzalı, Show TV'de ekranlara gelen dizi 'Çukur'un son bölümünde sürpriz bir isim dahil olmuştu. Bölümün finalin sahnesinde yaşananlar izleyicileri heyecanlandırdı. Efsun'a ait altınları alarak kendini yepyeni bir dünyanın ve daha acımasız bir düşmanın karşısında bulan Yamaç'ın ne yapacağı merak ediliyor. Peki, Çukur bu akşam var mı? Çukur yeni bölüm ilk sahne ve fragman yayınlandı mı? Çukur 83. bölüm ne zaman? İşte cevaplar...

ÇUKUR 83. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çukur'un yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Yılbaşı sonrası dizilerin iki hafta olmayacağı açıklanmıştı. Buna göre, Çukur'un merakla beklenen 83. yeni bölümü 13 Ocak Pazartesi günü izleyicinin karşısına çıkacak.

Çukur'un ilk sahnesi ve yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.