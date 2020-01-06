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  • 06.01.2020 11:52
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 11:52

neden yok? ne zaman? yayınlandı

dizisinin 4. bölümü heyecanla bekleniyor. Star TV'de ekranlara gelen dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile yeni bölüm tarihi duyuruldu. Peki, ? ne zaman? İşte Sefirin Kızı 4. yeni bölüm fragmanı...

Sefirin Kızı 4. bölüm ne zaman?

Sefirin Kızı 4. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, üçüncü son bölümüyle ekrana gelen Sefirin Kızı'nın dördüncü yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Yılbaşı nedeniyle tüm dizilerin geçtiğimiz hafta yayınlanmaması nedeniyle bu hafta da Sefirin Kızı'nın olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Sefirin kızı neden yok? Sefirin Kızı 4. bölüm ne zaman? İşte Sefirin Kızı 4. yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi...

SEFİRİN KIZI 4. BÖLÜM NE ZAMAN?

Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı'nın 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Yayınlanan fragmanda yeni bölümün 13 Ocak Pazartesi günü ekranlara geleceği bildirildi.

İşte Sefirin Kızı 4. bölüm fragmanı:

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