Sefirin Kızı 4. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, üçüncü son bölümüyle ekrana gelen Sefirin Kızı'nın dördüncü yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Yılbaşı nedeniyle tüm dizilerin geçtiğimiz hafta yayınlanmaması nedeniyle bu hafta da Sefirin Kızı'nın olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Sefirin kızı neden yok? Sefirin Kızı 4. bölüm ne zaman? İşte Sefirin Kızı 4. yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi...

SEFİRİN KIZI 4. BÖLÜM NE ZAMAN?

Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı'nın 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Yayınlanan fragmanda yeni bölümün 13 Ocak Pazartesi günü ekranlara geleceği bildirildi.

İşte Sefirin Kızı 4. bölüm fragmanı: