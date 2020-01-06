ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınına çıkan 41 yaşındaki Ümit Martin Demiray'ın film gibi hikayesinde sona gelindi. Ümit Martin Demiray 2 yaşındayken anne ve babası anlaşamadıkları için boşanıyor ve Baba Kadri Bey, eşi Monika Drobner'den boşandıktan sonra Almanya'da iki sene daha kalıyor. Ancak o yıllarda bir Alman Otomobil firmasının fabrikasında çalışan Kadri Bey, 1983 yılında Polise Mukavemet suçundan dolayı sınır dışı ediliyor ve daha sonra Türkiye'ye dönerek kendisinden bir daha da haber alınamıyor. İşte tüm hikaye burada başlıyor. Ümit Martin Demiray babasını aramak için geldiği Müge Anlı'da tüm ailesini buldu. Ümit Martin Demiray babasının mezarının başında duygusal anlar yaşadı.

Diğer yandan Hafta içi her gün ATV ekranlarında gündüz kuşağında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında terrsane işçisi Mehmet Ali Koran aranıyor. 3 yıldır Bodrum'da yaşayan Mehmet Ali Koran, 24 Aralık 2019 tarihinde kayboldu ve o tarihten beri izine rastlanmayan Mehmet Ali Koran nerede? Müge Anlı'nın programına katılan Mehmet Ali'nin annesi oğlunu arıyor. Jandarmaların ve polislerin aradığı ancak hala bir izine rastlanamayan Mehmet Ali'nin başına ne geldi? Müge Anlı ile Tatlı Sert programına 3 Ocak 2020 Cuma günü Mehmet Ali Koran'ın işyerinde onunla beraber çalışan Recep Bey konuk oldu. Mehmet Ali'nin ailesi ise, Recep Bey'den şüpheleniyor ve Recep Bey'in, Mehmet Ali'nin yerini bildiğini söylüyorlar. Recep Bey ise 24 Aralık gecesi Mehmet Ali'nin tuvalete gitmek için çalıştıkları yerden çıktığını ve ondan sonra daha haberinin olmadığını söyledi.

Müge Anlı canlı yayınına katılan programa katılan Recep Bey, Mehmet Ali'nin kaybolduğu gün alkol aldıklarını söyledi. Kendisinin ilk defa alkol kullandığını ve bu yüzden çok midesinin bulandığını da söyleyen Recep Bey, Mehmet Ali'nin o gün ayağında terliklerle tuvalete gitmek için çıktığını ve bir daha geri gelmediğini söyledi. Mehmet Ali'nin annesi ise sen alkol kullandın ve kendine geldin ancak benim çocuğum kendine gelemedi. Demek ki sen onu öldürüp ayaklarını bağlayıp bir yere attın diyerek Recep Bey'i suçladı. Peki Mehmet Ali Koran yaşıyor mu? 24 Aralık günü kaybolan Mehmet Ali nerede?

Ekranların ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 6 Ocak Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!