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  • 04.01.2020 11:54
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 11:54

Açıklanıyor... ne zaman başlıyor? nda kimler var?

için geri sayım başladı. Yeni yıla girmemiz ile birlikte vatandaşlar Survivor'ın hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladılar. Bu sene yarışma formatının Ünlüler-Gönüllüler olarak yapılacağı açıklanırken, yavaş yavaş isimler belli olmaya başladı. Peki, ? nda kimler var?

Açıklanıyor... Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor 2020 kadrosunda kimler var?

Survivor 2020 kadrosu için izleyicilerin araştırmaları sürüyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın bu seneki yarışması Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılacak. Survivor'da bu sene kimlerin yarışacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar gelmeye başladı. Survivor 2020 için seçmeler devam ediyor. Peki, Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor 2020 kadrosunda kimler var?

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020'nin ilk tanıtımı henüz yayınlanmadı ve yayın tarihi de henüz belli olmadı. Ancak bir önceki sezonlara bakacak olursak sezonun 2020 Şubat ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

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