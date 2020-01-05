ATV ekranlarının reyting rekortmeni uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanı hayranlaarı tarafından oldukça merak ediliyor. Salı akşamları izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yaşananlar şok etkisi yaratmıştı. Hızır Çakırbeyli'nin Meryem'in öldüğünü öğrenmesi izleyicileri hüzne boğdu. Heyecan dolu bölümün son bulmasıyla izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 154. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. EDHO 154. bölüm neden yok ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak izleyicilerin merak konusu oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hakkında merak edilenler... Detaylar takvim.com.tr'de

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