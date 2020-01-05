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  • Son Güncelleme: 06.01.2020 09:25

bu hafta var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hızır çok zor durumda!

bu hafta var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı bir hayli merak ediliyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu haftaki bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Ortalık iyice karıştığı bölümde Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlıyor ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatıyor. Özellikle bölümde Hızır'ın Meryem Çakırbeyli'nin öldüğünü öğrenmesi geceye damga vuran anlardan birisi oldu. Şimdi izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

EDHO bu hafta var mı? 154. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanı hayranlaarı tarafından oldukça merak ediliyor. Salı akşamları izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yaşananlar şok etkisi yaratmıştı. Hızır Çakırbeyli'nin Meryem'in öldüğünü öğrenmesi izleyicileri hüzne boğdu. Heyecan dolu bölümün son bulmasıyla izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 154. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. EDHO 154. bölüm neden yok ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak izleyicilerin merak konusu oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hakkında merak edilenler... Detaylar takvim.com.tr'de

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