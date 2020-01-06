Survivor 2020 kadrosunda kimler var? Tv8'de yayınlanan Survivor yarışması için geri sayım başladı. Yarışma programının hangi tarihte başlayacağı merak ediliyordu. Hangi isimlerin olacağı ise yavaş yavaş belli olmaya başladı. Kadroda kimler olacak? Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor'da kimler var? Survivor 2020 kadrosu kimler var? İşte cevaplar...

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020'nin yayın tarihinin resmi olarak hangi gün başlayacağı belli olmasa da Şubat ayı içerisinde başlayacağı açıklandı. Survivor 2020'nin fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.