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  • 06.01.2020 15:31
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 15:31

Beklenen tarih belli oldu! ne zaman başlayacak? Survivor'da kimler var? 2020 kadrosu kimler var?

için geri sayım başladı. Bu sene Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılacak Survivor'da yarışacak isimler yavaş yavaş belli olmaya başlandı. Seyirciler yarışmaların hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Peki, ? Survivor'da kimler var? nda kimler var?

Survivor 2020 ne zaman başlayacak?

Survivor 2020 kadrosunda kimler var? Tv8'de yayınlanan Survivor yarışması için geri sayım başladı. Yarışma programının hangi tarihte başlayacağı merak ediliyordu. Hangi isimlerin olacağı ise yavaş yavaş belli olmaya başladı. Kadroda kimler olacak? Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor'da kimler var? Survivor 2020 kadrosu kimler var? İşte cevaplar...

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020'nin yayın tarihinin resmi olarak hangi gün başlayacağı belli olmasa da Şubat ayı içerisinde başlayacağı açıklandı. Survivor 2020'nin fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

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