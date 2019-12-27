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’dan geri vites yok! ile ‘’la Sofrada’ programının yapım şirketine de dava açtı

’dan geri vites yok! Başarılı televizyoncu, format hırsızlığıyla suçladığı ile ‘’la Sofrada’ programının yapımcısı ’a dava açtı. Ilıcalı, programın durdurulması için ihtiyati tedbir talebinde bulundu.

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Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı ile Fox TV arasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Ilıcalı, "Zuhal Topal'la Sofrada" programının formatının kendi kanalı TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz'den çalıntı olduğunu açıklayıp harekete geçti...


Ilıcalı, haklı davasının peşini bırakmaya niyetli değil...

'yi format hırsızlığıyla suçlayan , skandallar kanalı ve Dual Yapım Şirketi'ne dava açtı. Sevilen televizyoncu, "Zuhal Topal'la Sofrada" programının durdurulması için ihtiyati tedbir talebinde bulundu.


Ilıcalı, Fox TV'den sonra Topal'ın eşi Korhan Saygıner'le kurduğu yapım şirketine de dava açtı.

Mahkeme, iki program arasındaki benzerliğin tespit edilmesi için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bu arada geçtiğimiz haftalarda iki programın aynı olduğunu bilirkişi raporuyla ispatlayan Acun Ilıcalı, Fox TV'ye şöyle isyan etmişti: "Formatı dünyanın en büyük şirketlerinden ITV'den aldık. Dünya kadar para ödedik taklidinin yapılmaması için. Tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım."

Ali OKTAY

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OSMANLI OSMANLI

fox ingilizcede tilki demek ,oda adına uygun davranıyor ,herhalde....

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cevapla 27.12.2019 08:36
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