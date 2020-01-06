2019'un galibi ATV oldu! 2019'da en çok hangi diziler izlendi?

EN ÇOK TAKİP EDİLEN KANAL ATV!

TV kanalı, diziler, programlar ve haber kuşaklarının YouTube, Instagram, Twitter ve Facebook'ta 15 Aralık itibarıyla güncel abone sayılarına göre sosyal medya şampiyonu 33 milyonun üzerinde takipçi sayısıyla ATV oldu. Raporda ATV'nin sosyal medyadaki takipçi sayısının, en yakın rakibinden 7,3 milyon daha fazla olduğu ortaya konuldu.



Yıl boyunca kazanılan takipçi sayısının da incelendiği analizde, 2019 boyunca sosyal medya hesaplarında en çok takipçi kazanan TV kanalının da ATV olduğu belirlendi. ATV'yi 1 milyon 640 binin üzerinde artış ile Kanal D takip etti. Kanal D'nin Twitter hesabındaki artışla öne geçme sebebi incelendiğinde büyük ölçüde "Çok Güzel Hareketler Bunlar" kaynaklı olduğu görüldü. TRT 1'in Twitter takipçi sayısının artışında ise Diriliş Ertuğrul'un (1.4 milyon) payı büyük oldu.

YILIN EN İYİ SOSYAL MEDYA ÇIKIŞI YAPAN DİZİSİ: HERCAİ

2019 Mart ayında yayına başlayan Hercai, 2,5 milyona yakın YouTube ve 2 milyona yakın Instagram abonesiyle 2019'da sosyal medyanın en güçlü dizisi olarak, en yakın rakibinin 3 katı abone sayısına ulaştı. Analize göre, yeni diziler arasında en iyi çıkışı Hercai dizisi yaptı. Hercai aynı zamanda YouTube'da geçtiğimiz yıl en çok abone olunan dizi kanalı olarak, 2 milyonu aşkın abone sayısıyla en yakın rakibinin iki katından fazla takipçiye sahip oldu.



EN ÇOK İZLENEN İÇERİK: HERCAİ 1. BÖLÜM

YouTube'da 2019 yılı boyunca en çok izlenen dizi/program içeriği, 24 milyonun üzerinde sayıyla ATV yapımı Hercai'nin ilk bölümü oldu. Güldür Güldür Show ve Çok Güzel Hareketler 2, Hercai'yi takip etti.