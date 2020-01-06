Babil 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen Babil dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir?

Babil dizisinin yayın tarihi belli oldu. Star TV'de yayınlanacak olan Babil 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizi severlerin merakla beklediği Babil 1. bölüm 2. fragmanının ardından bölümün ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başlandı. Babil 1. bölüm fragmanında Halit Ergenç, Aslı Enver ve Ozan Güven'i gören izleyiciler, Babil dizisinin konusunu ve oyuncu kadrosunu bir hayli merak etti. 1. bölüm 2. fragmanı da yayınlanan Babil dizisi ne zaman başlıyor? Konusu nedir? İşte Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Babil dizisi hakkında detaylar....

BABİL DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği Babil dizisi tanıtımı yapıldı. Başrollerini Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta ve Nur Fettahoğlu'nun paylaştığı Babil dizisinin senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldı, yönetmen koltuğunda ise Uluç Bayraktar oturacak.

BABİL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kadrosunda barındırdığı oyuncularla yankı uyandıracak cinsten olan Babil dizisinin 20 bölümden oluşacağı öne sürülüyor. Bunun yanı sıra Babil, 17 Ocak Cuma günü Star'da ekrana gelecek.

BABİL DİZİSİ KONUSU

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda'nın çocukluk arkadaşları Egemen'den yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur.

BABİL 1. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA

Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın tehlikeli iş adamı Süleyman'ın sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç bir kız vardır o da Ayşe... Peki Ayşe, İrfan'ın hayatında neleri değiştirecek?