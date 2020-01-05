Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın estetiksiz görüntüleri sızdı! İşte şok fotoğraflar

Acun Ilıcalı yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile aşkını geçtiğimiz gün O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümüyle milyonlara duyurdu. Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra adı kendisinden 30 yaş küçük Çağla Ayça Altunkaya ile anılan Acun Ilıcalı, yeni sevgilisiyle Çeşme'den Mikonos'a giderken görüntülenmişti. Altunkaya'nın TV8'deki O Ses Türkiye programının yılbaşı özel gösteriminde dans ederken görüntülenmesi ile ikilinin birlikte olduğu resmen kanıtlandı. Bu aşkın ardından Altunkaya, ilgileri üzerine çekti. Instagram hesabındaki fotoğrafları didik didik edilen Altunkaya'nın estetiksiz halini görenler şoke oldu. Genç kadın kısa sürede sosyal medya gündeminde en çok konuşulanlar arasına girdi. İşte Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın estetiksiz hali...

05.01.2020 14:28 - Son Güncelleme: 05.01.2020 14:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





