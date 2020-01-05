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Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın estetiksiz görüntüleri sızdı! İşte şok fotoğraflar

Acun Ilıcalı yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile aşkını geçtiğimiz gün O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümüyle milyonlara duyurdu. Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra adı kendisinden 30 yaş küçük Çağla Ayça Altunkaya ile anılan Acun Ilıcalı, yeni sevgilisiyle Çeşme'den Mikonos'a giderken görüntülenmişti. Altunkaya'nın TV8'deki O Ses Türkiye programının yılbaşı özel gösteriminde dans ederken görüntülenmesi ile ikilinin birlikte olduğu resmen kanıtlandı. Bu aşkın ardından Altunkaya, ilgileri üzerine çekti. Instagram hesabındaki fotoğrafları didik didik edilen Altunkaya'nın estetiksiz halini görenler şoke oldu. Genç kadın kısa sürede sosyal medya gündeminde en çok konuşulanlar arasına girdi. İşte Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın estetiksiz hali...

05.01.2020 14:28 - Son Güncelleme: 05.01.2020 14:48
Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın estetiksiz görüntüleri sızdı! İşte şok fotoğraflar

Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya estetiksiz haliyle herkesi şoke etti. Geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında dans ederken görüntülenen Altunkaya sosyal medya gündemine oturdu.

Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın estetiksiz görüntüleri sızdı! İşte şok fotoğraflar

Geçtiğimiz yıl flaş bir kararla Şeyma Subaşı'ndan boşanan Acun Ilıcalı, 20 yaşındaki Çağla Altunkaya ile yeni bir aşka yelken açtı. Altunkaya'nın TV8'deki O Ses Türkiye programının yılbaşı özel gösteriminde dans ederken görüntülenmesi ikilinin birlikte olduğunu kanıtladı.

Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın estetiksiz görüntüleri sızdı! İşte şok fotoğraflar

Bu aşkın ardından Altunkaya, ilgileri üzerine çekti. Instagram hesabındaki fotoğrafları didik didik edilen Altunkaya'nın estetiksiz halini görenler genç kadının değişimine şaşırdı.

Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın estetiksiz görüntüleri sızdı! İşte şok fotoğraflar

MURAT DALKILIÇ

Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın estetiksiz görüntüleri sızdı! İşte şok fotoğraflar

MURAT DALKILIÇ

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