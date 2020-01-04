Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 154. bölüm fragmanı yayına girdi mi? Hızır'a yeni bir haber geliyor

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayınlanan son bölümü milyonları ekran başına kilitledi. Ortalığın iyice karıştığı bölümde Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağladı ve ilk kurşunu atarak savaşı başlattı. Bölümün son sahnesinde Ömer'in Hızır'a, Meryem'in öldüğünü söylemesi ve ardından yaşananlar izleyicileri hüzne boğdu. Peki, EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır.