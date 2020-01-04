Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 04.01.2020 17:30
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 18:18

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 154. bölüm fragmanı yayına girdi mi? Hızır'a yeni bir haber geliyor

ATV'de salı akşamları izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde ortalık iyice karıştı. Hızır ve Tufan arasındaki savaş farklı bir boyuta taşınırken bölümde Hızır'ın Meryem'in öldüğünü öğrenmesi izleyicileri ekran başına kilitledi. Bölümün ardından izleyiciler heyecanla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler...

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayınlanan son bölümü milyonları ekran başına kilitledi. Ortalığın iyice karıştığı bölümde Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağladı ve ilk kurşunu atarak savaşı başlattı. Bölümün son sahnesinde Ömer'in Hızır'a, Meryem'in öldüğünü söylemesi ve ardından yaşananlar izleyicileri hüzne boğdu. Peki, EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 154. bölüm fragmanı yayına girdi mi? Hızır'a yeni bir haber geliyor
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri