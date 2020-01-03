Acun Ilıcalı aşkını canlı yayında ilan etti! İşte Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya...
Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya O Ses Türkiye'de ortaya çıktı. Şeyma Subaşı ile boşandıktan bir süre sonra kendisinden 30 yaş küçük Çağla Ayça Altunkaya ile sevgili olduğu iddia edilen ve birlikte tatil görüntüleri ortaya çıkan Acun Ilıcalı ve yeni sevgilisi O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde aşklarını ilan ettiler. O Ses Türkiye yılbaşı çekimlerinde hazır bulunan Çağla Altunkaya'nın İbrahim Büyükak'ın sahnede şarkı söylediği sırada oynadığı anın görüntüsü ekranlara verildi. Bu olay sonrası "Acun aşkını ilan etti" yorumları yapıldı. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya kimdir? İşte Acun Ilıcalı ve yeni sevgilisi...
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile aşkını O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında ilan etti. Şeyma Subaşı ile geçtiğimiz sene boşanan 50 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın bir süredir Çağla Ayça Altunkaya ile birlikte olduğu biliniyor. Son olarak Temmuz ayında sürat teknesiyle Çeşme'den Mikanos'a geçerken görüntülenen ikili bir süredir ortalıkta görünmüyordu. O Ses Türkiye yılbaşı çekimlerinde hazır bulunan Çağla Altunkaya'nın İbrahim Büyükak'ın sahnede şarkı söylediği sırada oynadığı anın görüntüsü ekranlara verildi. Bu olay sonrası "Acun aşkını ilan etti" yorumları yapıldı.
ACUN ILICALI'NIN SEVGİLİSİ ÇAĞLA AYÇA ALTUNKAYA KİMDİR?
20 yaşında olan Altunkaya'nın Yalova'da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu belirtildi. Ayça Çağla Altunkaya'nın basketbolla da ilgilendiği öğrenildi. Çağla Altunkaya'nın Yalova'da yaşadığı belirtiliyor. İşte Acun Ilıcalı'nın sevgilisi...