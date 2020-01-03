Acun Ilıcalı aşkını canlı yayında ilan etti! İşte Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya...

Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya O Ses Türkiye'de ortaya çıktı. Şeyma Subaşı ile boşandıktan bir süre sonra kendisinden 30 yaş küçük Çağla Ayça Altunkaya ile sevgili olduğu iddia edilen ve birlikte tatil görüntüleri ortaya çıkan Acun Ilıcalı ve yeni sevgilisi O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde aşklarını ilan ettiler. O Ses Türkiye yılbaşı çekimlerinde hazır bulunan Çağla Altunkaya'nın İbrahim Büyükak'ın sahnede şarkı söylediği sırada oynadığı anın görüntüsü ekranlara verildi. Bu olay sonrası "Acun aşkını ilan etti" yorumları yapıldı. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya kimdir? İşte Acun Ilıcalı ve yeni sevgilisi...

03.01.2020 12:05 - Son Güncelleme: 03.01.2020 12:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





