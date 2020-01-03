Cuma akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid'in geçen hafta yayınlanan bölümündeki gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu bölümün son bulmasıyla birlikte Payitaht Abdülhamid 103. bölüm fragmanı yayınlandı. Abdülhamid'in "Paşalar! Çok büyük hamle başlatacağız. Lakin bunun karşılığında tahtımı kaybedebilirim." sözleri izleyicilerin dikkatini çekti.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid Ferdinand'a düzenlenen suikastı Osmanlı hafiyelerinin üzerine kalmaktan kurtarır. Ferdinand Zalman'la görüşür. Amaçları güç birliği yapıp Abdülhamid'i alt etmektir. Ama Abdülhamid'in elinde Ferdinand'ı tahtından edecek bir belge vardır.