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  • Son Güncelleme: 03.01.2020 10:20

Atv canlı izle: canlı yayınında buruk buluşma! Almanya'dan gelen Ümit Martin Demiray'ın 40 yıllık baba hasreti...

canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün saat 10..00'da Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan, 12 yıldır faili meçhul kayıp ve cinayetleri çözüme kavuşturan başarılı sunucu Müge Anlı, Almanya'dan babasını aramak için gelen Ümit Martin Demiray'ı ailesine kavuşturacak. 3 Ocak 2020 ında yaşanan büyük buluşma izleyiciyi ekran başına kilitleyecek! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 3 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında son dakika Ümit Martin Demiray gelişmesi! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan Martin Demiray, 40 yıl önce anne ve babasının anlaşamayarak ayrılması sonucunda babasını hiç görmeden büyüdüğünü anlattı. Çocukluğu yurtlarda geçen Ümit Martin Demiray'ın hayat hikayesi stüdyodaki ve ekranları başındaki izleyiciyi derinden üzdü. Babası ve ailesiyle tanışmak istdiği için Almanya'dan Müge Anlı'ya gelen Ümit Martin Demiray'ın kavuşma anı tüylerinizi diken diken yapacak. 3 Ocak ında yaşanan son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

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