ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Ümit Martin Demiray gelişmesi! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan Martin Demiray, 40 yıl önce anne ve babasının anlaşamayarak ayrılması sonucunda babasını hiç görmeden büyüdüğünü anlattı. Çocukluğu yurtlarda geçen Ümit Martin Demiray'ın hayat hikayesi stüdyodaki ve ekranları başındaki izleyiciyi derinden üzdü. Babası ve ailesiyle tanışmak istdiği için Almanya'dan Müge Anlı'ya gelen Ümit Martin Demiray'ın kavuşma anı tüylerinizi diken diken yapacak. 3 Ocak Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!