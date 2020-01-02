Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 02.01.2020 23:29
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 23:29

Türkiye 2020 ne zaman başlayacak? MasterChef Türkiye yeni sezon hangi tarihte başlıyor?

Türkiye 2020 ne zaman başlayacak? Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye'de geçen hafta final heyecanı yaşandı. İzleyiciler tarafından yakından takip edilen yarışma programında dün akşam bir isim daha yarışmaya veda etti. MasterChef finalinden sonra gözler MasterChef Türkiye 2020 ne zaman başlayacak sorusuna çevrildi. Peki, MasterChef Türkiye yeni sezon hangi tarihte başlıyor? İşte merak edilen detaylar...

MasterChef Türkiye 2020 ne zaman başlayacak?

MasterChef hafta içi her gün saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyordu. Geçen hafta pazar günü final heyecanı yaşandı. Finalde Cemre ve Alican birinci olmak için yarıştı. Kazanan isim ise Cemre oldu. Finalin ardından MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, MasterChef Türkiye 2020 ne zaman başlayacak? MasterChef Türkiye yeni sezon hangi tarihte başlıyor?

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Masterchef Türkiye programı 2019 yılında Ağustos ayında başlamıştı. Bu bilgiler ışığında Masterchef 2020'nin de yaz sonuna doğru başlaması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriMasterChef Türkiye 2020 ne zaman başlayacak? MasterChef Türkiye yeni sezon hangi tarihte başlıyor?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri