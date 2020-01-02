MasterChef hafta içi her gün saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyordu. Geçen hafta pazar günü final heyecanı yaşandı. Finalde Cemre ve Alican birinci olmak için yarıştı. Kazanan isim ise Cemre oldu. Finalin ardından MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, MasterChef Türkiye 2020 ne zaman başlayacak? MasterChef Türkiye yeni sezon hangi tarihte başlıyor?

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Masterchef Türkiye programı 2019 yılında Ağustos ayında başlamıştı. Bu bilgiler ışığında Masterchef 2020'nin de yaz sonuna doğru başlaması bekleniyor.