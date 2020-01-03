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  • 03.01.2020 12:41
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 12:41

? 2020 Ocak yayınlanacak?

Dizilerin yeni bölümleri yılbaşı nedeniyle bu hafta ekranlara gelmedi. Atv'nin sevilen dizileri Bir Zamanlar Çukurova, Kuruluş Osman, Hercai ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile diğer dizilerin hangi tarihte yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, ? 2020 Ocak yayınlanacak?

Diziler ne zaman başlayacak?

Diziler ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Çukurova, Hercai, Kuruluş Osman, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çukur, Sefirin Kızı, Zalim İstanbul, Hekimoğlu, Çocuk, Arka Sokaklar, Azize ve Kuzey Yıldızı dizilerinin yeni bölümleri bu hafta ekranlara gelmedi. Dizilerin yeni sezonları izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, diziler ne zaman başlayacak? 2020 Ocak dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? İşte cevaplar...

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yılbaşı tatili nedeniyle ekranlara gelmeyen dizilerin yeni bölümlerinin başlayacağı araştırılıyor. Hemen belirtelim ki, yılbaşı tatili sonrası dizilerin yeni bölümleri 13 Ocak'tan itibaren ekranlara gelecek.

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