2020 yılbaşı Kanal D yayın akışı! 2020 yılı için geri sayım devam ediyor. Yeni yıl için geri sayıma devam eden vatandaşlar televizyon kanallarının yayın akışlarında neler olduğunu öğrenmek istiyor. Bu kapsamda yılbaşında televizyonda yayınlanacak olan programlar milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 2020 yılbaşı Kanal D yayın akışında bugün hangi programlar var? İşte 31 Aralık-1 Ocak Kanal D yayın akışında yer alan programlar

KANAL D YAYIN AKIŞI (31 ARALIK 2019 SALI VE 01 OCAK 2020 ÇARŞAMBA)

11.00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12.30 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16.15 Arka Sokaklar

18.45 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel

00.15 Neşeli Hayat

2020 YILBAŞI AKŞAMI TV PROGRAMLARI NELER?

ATV: Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel - 20.00

Star TV: Kimler Geldi Kimler Geçti Fikret Şeneş Şarkıları 22.50 (Yılbaşı Özel)

Kanal D: Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel 20.00

Show TV: Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel 20.00

Tv8: O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 20.00