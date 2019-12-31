Yılbaşı mesajları burada... Yeni yıla girmemize saatler kala yılbaşı kutlamaları için hazırlıklar da başladı. 2020 için geri sayım başlarken sevdiklerinizin yeni yılını güzel bir mesaj ile kutlamak ister misiniz? O zaman doğru adrestesiniz. Yılbaşı mesajları ile ailenizin, sevdiklerinizin, eşinizin ve dostunuzun yeni yılını kutlamak isterseniz sizler için derlediğimiz en güzel yılbaşı mesajları içeriğimize göz atabilirsiniz. İşte yeni yıla merhaba diyecek en güzel yılbaşı tebrik mesajları...

YILBAŞI TEBRİK MESAJLARI 2020

- Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2020 no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR...

- 2020 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2019 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin.. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle..

- Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

- Yeni yıl bizlere kutlu olsun.. Yeni yıl sizlere de kutlu olsun.. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun..

- 2019 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2020 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar!

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