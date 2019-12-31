Max Kruse kimdir? O Ses Türkiye yılbaşı özel programıyla ekranlara geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı özel programında ünlü isimler yarışıyor. O Ses Türkiye'nin bu seneki konuğu Max Kruse oldu. O Ses Türkiye izleyicileri Max Kruse'un hayat hikayesini araştırmaya başladı. Peki, Max Kruse kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Max Kruse nereli? İşte Max Kruse'un hayatı...

MAX KRUSE KİMDİR?

Max Kruse, 1988 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Max Kruse Fenerbahçe forması giymektedir. Kariyerine ülkesinin ekiplerinden Reinbek'in altyapısında başlayan Kruse, 2007'de Werder Bremen, 2012'de St Pauli, 2013'de Freiburg ve 2016'da Wolfsburg formaları giydi. Son olarak Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce yine Werder Bremen'de yer alan başarılı sporcu sol ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor.

Forvet arkası, santrafor ve on numara mevkilerinde oynayabilen Kruse'nin 2022'ye kadar sarı lacivertli takımla sözleşmesi bulunuyor.

Süper Lig'de 2 gol ve 6 asiste sahip olan Kruse, TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel programında seslendirdiği şarkı ile dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz haftalarda oynanan bir müsabakada İstiklal Marşı'nı da ezbere okuyan Kruse futbolseverlerden büyük alkış almıştı.