Erman Toroğlu, Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'u topa tuttu! İkiside... 27.12.2019 23:27

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Beşiktaş – Gençlerbirliği maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'tan bir şey olmaz artık. İkisi de MHK'ye oynuyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır ve Beşiktaş - Gençlerbirliği hakemi Fırat Aydınus hakkında konuşan Toroğlu, "Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'tan bir şey olmaz artık. İkisi de MHK'ye oynuyor." ifadelerini kullandı.