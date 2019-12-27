Erman Toroğlu, Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'u topa tuttu! İkiside...

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Beşiktaş – Gençlerbirliği maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'tan bir şey olmaz artık. İkisi de MHK'ye oynuyor." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır ve Beşiktaş - Gençlerbirliği hakemi Fırat Aydınus hakkında konuşan Toroğlu, "Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'tan bir şey olmaz artık. İkisi de MHK'ye oynuyor." ifadelerini kullandı.
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