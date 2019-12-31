1966'da başlayan Uzay Yolu dizisinin ilk pilot bölümü de dahil tüm bölümlerinde yer alan karakter kim?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "1966'da başlayan 80 bölümlük orijinal Uzay Yolu dizisinin ilk pilot bölümü de dahil tüm bölümlerinde yer alan tek karakter hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 1966'da başlayan 80 bölümlük orijinal Uzay Yolu dizisinin ilk pilot bölümü de dahil tüm bölümlerinde yer alan tek karakter hangisidir?

A: Kaptan Kirk

B: Mr. Spock

C: Teğmen Uhura

D: Dr. McCoy

Doğru cevap: B: Mr. Spock