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  • 30.12.2019 11:28
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 11:39

MasterChef 2019'a veda özel bölümünde eğlenceli dakikalar! Ahmet Kural ve Murat Cemcir jüri oldu

MasterChef 2019'a veda ve eğlence programıyla bugün ekranlara gelecek. MasterChef final gecesinde Mehmet şef sürpriz gecenin müjdesini vermişti. Yayınlanan fragman ile birlikte detaylar belli oldu. Yarışmanın bu özel bölümünde Ahmet Kural ve Murat Cemcir jüri olacak. Şeflerden ikisi takımlarda yarışacak. İşte MasterChef veda özel bölümü fragmanı...

MasterChef'e veda bölümünde eğlenceli dakikalar!

MasterChef Türkiye 2019 özel programı ile bu akşam izleyicinin karşısına çıkıyor. MasterChef 2019'da dün akşam final heyecanı yaşandı. Final gecesinde Alican ile Cemre yarıştı. Gecenin sonunda alınan puanlar sonucu Cemre birinci oldu. Final gecesinde Mehmet şef sürpriz bir açıklama yaptı ve sezonun tüm yarışmacıları ile özel bir bölüm olacağını duyurdu. İşte MasterChef 2019'a veda özel bölümü fragmanı...

MASTERCHEF 2019'A VEDA BÖLÜMÜ NASIL OLACAK?

Bu özel bölümde, ilk olarak kaptanlık oyunu oynanacak. Ardından mavi takımın kaptanı seçilecek. Mavi takımın kaptanı kırmızı takımın kaptanını seçecek. Takımlara iki tane şef seçilecek. Jüride ise Ahmet Kural ve Murat Cemcir olacak.

30 Aralık Pazartesi günü TV8'de ekrana gelecek MasterChef Türkiye özel bölümüne ünlü oyuncular Ahmet Kural ile Murat Cemcir konuk olacaklar. Ünlü oyuncular, programda çok özel bir görevle izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

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