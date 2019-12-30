Gaziantep'te yaşayan evli ve iki çocuk babası Mehmet Muharrem Elbay, 28 Şubat 2017 tarihinde kaybolmuştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kahvehane işletmeci Elbay'ın kaybına yer verildiği dönemde işaret edilen detaylar cinayetin aydınlatılmasına yol açtı. Müge Anlı'nın canlı yayında aydınlattığı Mehmet Elbay cinayetinde gözaltına alınan Zeynep Ergğl'ün evinden kemik parçaları çıkmış, Hatice Ergül ise Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında cinayeti tüm detayları ile itiraf etmişti. Kızıyla tehdit edildiğini belirten Hatice Ergül, korktuğu için bu güne kadar gerçekleri saklamak zorunda kaldığını ifade etti. Müge Anlı son bölümde cinayeti itiraf eden Hatice Ergül, Mehmet Muharrem Elbay'ın öldürülüp cesedinin gömüldüğü Zeynep Ergül'ün evindeki kuyuları gösterdi. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 30 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, son dakika haberlerini takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz!